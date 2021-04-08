Aydın'da kaybolan genç kadının cansız bedeni İzmir'de bulundu
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Aydın'da kaybolan genç kadının cansız bedeni İzmir'de bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da kaybolan genç kadının cansız bedeni İzmir'de bulundu

Aydın'da iki gün önce kaybolan 24 yaşındaki genç kadının cansız bedeni, İzmir'de bir sahilde bulundu. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Pamucak sahilinde meydana gelen olayda, iddiaya göre sahilde hareketsiz bir şekilde yatan kadını gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sahil kıyısına vuran kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNCELEME SONUCU KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Cansız bedenin kimlik bilgilerine ulaşmak için çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, çevre il ve ilçelerde geniş çapta araştırma başlattı. Yapılan araştırmalarda cansız bedenin, Aydın'ın Efeler ilçesinde iki gün önce kaybolan Aynur Şirin'e (24) ait olduğu saptandı.

Talihsiz kadının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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