İki gün sürecek! Meteoroloji'den dolu ve sağanak yağış uyarısı
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İki gün sürecek! Meteoroloji'den dolu ve sağanak yağış uyarısı

07.10.2020 07:59 | Son Güncelleme: 07.10.2020 08:16

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren Balkanlar'dan yağışlı hava yurda girecek. Hava sıcaklığı kuzeybatıda 2 ila 4 derece düşerken İstanbul için dolu alarmı verildi.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarak, mevsim normali değerlerinin üzerine çıktı. Ancak uzmanlar, sıcaklıkların yükselmesinin ardından Perşembe günü yurda giriş yapacak soğuk hava sisteminin dolu, fırtına ve hortuma neden olabileceğini duyurdu. Özellikle İstanbul'da dolunun çok kuvvetli olarak etkili olabileceği uyarısı, Marmara ve Ege bölgesi içinse kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'DA DOLU ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinden son dakika uyarısıyla dolu alarmı verdi. Dolu yağışı özellikle İstanbul'u vuracak. Perşembe günü başlayacak yağışlar cuma günü de devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin Batı kesimlerinin Perşembe sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini belirtti. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olması bekleniyor.

İki gün sürecek! Meteoroloji'den dolu ve sağanak yağış uyarısı
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