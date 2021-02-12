İki gün önce aldığı aracının camları kırıldı, lastikleri patlatıldı

ANTALYA'da bilgisayar tamircisi Emre Akdağ (23), iki gün önce aldığı hafif ticari aracına, park ettiği yerde kimliği belirsiz kişi tarafından zarar verildi. Camları kırılan, lastiği patlatılan aracını görünce şok yaşayan Akdağ, "Bunu yapanın nasıl bir insan olduğunu merak ediyorum" dedi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde meydana geldi. Bilgisayar ve güvenlik kamera malzemeleri satan Emre Akdağ, iş yeri için kullanmak üzere iki gün önce hafif ticari araç satın aldı. Aracını Antalya'da evinin önündeki sokağa park eden Akdağ, sabah uyandığında aracın sol tarafı ile arkasındaki tüm camlarının kırıldığını, bir lastiğinin bıçakla kesildiğini, diğer lastiğe de çiviyle tuzaklama yapıldığını fark etti. Araca zarar verilme anı ise kameralara yansıdı. Akdağ'ın durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Başına gelenin şokunu yaşadığını belirten Emre Akdağ, "Şimdiye kadar böyle bir olay yaşamadım. Bir insanın bunu nasıl yaptığını merak ediyorum. Aracın camlarını kırmış, lastiğini patlatmış. Ciddi zararım var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI