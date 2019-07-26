İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI

İZMİR'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında 2464 sokakta meydana geldi. Husumetli oldukları ileri sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin yanındaki tabancayı ateşlemesi sonucu, göğsüne isabet eden kurşunla Metin Demir (32) ağır şekilde yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Demir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Demir, ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Demir'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Metin Demir'in yaralandığını öğrenip hastaneye gelen yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri hastanede de geniş güvenlik önlemi aldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, kavgaya karıştıkları tespit edilen ve olay sonrası kaçan F.K., E.A. ve H.A., Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA