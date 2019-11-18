İki grup arasında düğünde başlayan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü: 11 yaralı

18.11.2019 00:14 | Son Güncelleme: 18.11.2019 00:51

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde dün gece iki grup arasında düğünde başlayan tartışma, bugün silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan C.D. ile M.A., gece tanıdıklarının düğününde karşılaştı.

MUŞTA İLE YARALADI

Burada çıkan tartışmada C.D.'nin muşta ile vurduğu M.A. kaşından yaraladı. Yaralı M.A, dün gece Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne giderek kaşına 12 dikiş atıldı. M.A.'nın şikayeti üzerine C.D. gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadesi alınan C.D. serbest bırakıldı.

KIRAATHANEYE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Serbest kalan C.D., bugün beraberinde arkadaşları E.D., H.T ve B.B. ile birlikte silahlarla M.A.'nın bulunduğu kahvehanenin önüne gelerek tüfeklerle rastgele ateş açtı. Çevrede korku ve paniğe neden olan saldırıda, saçmaların isabet ettiği 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren C.D., E.D., H.T. ve B.B., gözaltına alındı.

"YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Çöpköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Arslan, iki grup arasında daha önceden husumet olduğunu belirterek, "Olayın başlangıç noktası dün gece bizim köye yakın olan Sultanşah Köyü'nde düğünde başlıyor. Düğünde C.D, arabaya binerken elinde muşta ile M.E.'yu vurup kaşını yarıyor. Ardından hastaneye gidip tedavi oluyor ve bu sırada C.D., savcılık tarafından serbest bırakılıyor. Bugün öğlen saatlerinde C.D., yanında getirdiği 4 kişiyle birlikte Çöpkey Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinden oğlumun bulunduğu iş yeri önüne arabaya gelip tüfekle tarıyorlar. Bu sırada dışarıda oturan 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri geldi, jandarma inceleme yaptı. Daha önce köyümüzde böyle bir şey olmadı. Yaralıların durumu iyi olduğunu öğrendik." dedi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulaması sürüyor.

Kaynak: DHA