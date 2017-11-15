İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrasına Destek

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, kurulduğu günden bu yana elde ettiği başarılar ile adından söz ettirmeye ve sanata duyarlı kişi ve kuruluşlardan destek görmeye devam ediyor.



Son olarak Mart Sanat Galerisi yetkilileri duyarlılık örneği göstererek orkestraya destek oldu. Galeri yöneticisi Mekin Kılıç, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek "Kemal Yıldırım ile Şiir Dinletisi" etkinliğinden elde edilen geliri, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'na bağışladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın, sanata ve çocuklara verdiği değere destek olmak amacıyla böyle bir katkıda bulunduklarını ifade eden Kılıç, orkestraya da başarı temennisinde bulundu.



"Sanata ve çocuklarımıza olan desteğimiz sürecek"



Ziyaretten ve anlamlı davranışlarından ötürü teşekkürlerini ileten Başkan Ataç ise "Bu orkestrada müzik hayatına giriş yapan çocuklar, hepimizin çocukları. Onların, fırsat verildiğinde ne gibi başarılara imza atabildiğini hep birlikte gördük. Onların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Sanata, çocuklarımıza olan güvenimiz ve desteğimiz, sizlerin de katkılarıyla sürecek. Tüm çocuklarımız adına gösterdiğiniz duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR