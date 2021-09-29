İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı, 15 ilde yüzde 75'i geçti

ZONGULDAK (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 15'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların oranının Aydın ve Zonguldak'ta da yüzde 75'in üzerine çıktığını, böylece mavi il sayısının 15'e ulaştığını belirtti.

İkinci doz koronavirüs aşısı olanların oranının Yozgat, Erzincan ve Malatya'da da yüzde 65'in üzerine çıktığını bildiren Koca, "Bu üç ilimizin haritadaki rengi sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçmek üzere yarışalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesindeki Türkiye haritasında, ikinci doz aşı oranı yüzde 55'in altında olan iller "kırmızı", yüzde 55-65 arasındaki iller "turuncu", yüzde 65-75 arasındakiler "sarı", yüzde 75'in üstündekiler de "mavi" renkle gösteriliyor.