İki doz Covid-19 aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
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İki doz Covid-19 aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti

İki doz Covid-19 aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de koronavirüsle mücadele kapsamında iki doz Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti.

TÜRKİYE'de koronavirüsle mücadele kapsamında iki doz Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti.

Türkiye'de geçen yıl mart ayında başlayan koronavirüs salgını maddi ve manevi birçok kayba yol açtı. Aşının bulunması ile birlikte dünyada salgın ile mücadelede önemli bir aşamaya gelinirken Türkiye'de de aşılama çalışması 14 Ocak'tan itibaren başladı. Belirli gruplarda yapılan aşılama çalışması kapsamında bugün saat 10.35 itibari ile 2 doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti.Aşılanan kişi sayısı Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'ndan anlık takip edilebiliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

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