İki dağ arasında sallarla yolculuk yapılan Kisecik Kanyonu doğal güzelliğiyle cezbediyor
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İki dağ arasında sallarla yolculuk yapılan Kisecik Kanyonu doğal güzelliğiyle cezbediyor

İki dağ arasında sallarla yolculuk yapılan Kisecik Kanyonu doğal güzelliğiyle cezbediyor
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Kültür Sanat

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yeşil doğasıyla görenleri hayran bırakan Kisecik Kanyonu, iki dağ arasındaki sal gezisiyle ziyaretçilerini gözleri kamaştıran bir yolculuğa çıkarıyor.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yeşil doğasıyla görenleri hayran bırakan Kisecik Kanyonu, iki dağ arasındaki sal gezisiyle ziyaretçilerini gözleri kamaştıran bir yolculuğa çıkarıyor.

Toros Dağlarının eteklerindeki ilçeye bağlı Kisecik Mahallesi'nde yer alan kanyon, yöre halkı tarafından "saklı cennet" olarak anılıyor.

Dar ve keskin virajların alındığı zorlu yolculuğun ardından ulaşılabilen Kisecik Kanyonu, doğa sporları ve fotoğraf meraklılarının akınına uğruyor.

Yeşil ve maviyi dik yamaçlar arasında birleştiren kanyon, yaklaşık 1000 rakımlık yüksekliğiyle de Çukurova'nın sıcağında bunalanlara serinleme imkanı tanıyor.

Kanyondaki serin sularda yüzme fırsatı bulan ziyaretçiler, bölgenin doğal güzelliği eşliğinde keyifli zaman geçiriyor.

Sal gezintileri de düzenlenen bölgede, ziyaretçiler iki dağ arasında büyüleyici yolculuğa çıkıp kanyonunun derinliklerine ulaşma fırsatı yakalıyor.

"Atmosferi bambaşka"

İstanbul'dan bölgeye gelen Sezer Çelik, AA muhabirine, kanyonun ününü çok duyduklarını söyledi.

Su kenarında kahvaltı yaptıklarını belirten Çelik, "Burada Venedik'i andıran sal turu yapılıyor. İnsanın içindeki heyecan, sallara adım atar atmaz başlıyor. Oranın atmosferi bambaşka. Havası birden değişiyor. Doğayla iç içe oluyorsunuz. Kısacası anlatılmaz yaşanır. Kesinlikle keşfedilmesi gerekiyor." dedi.

Tarık Bozhan da ilk geldiğinde çok beğendiği kanyonu bu defa yeğenleriyle ziyaret ettiğini aktararak, "Zorlu bir parkuru var. Hem suya girdik hem de kayaların üzerinde yürüyüş yaptık. Eğlenceliydi. Sallarla yapılan yolculuk doğal ve güzel. Burada Venedik'ten fazlası var. Venedik tarihi bir his veriyor. Burada ise kanyonun içerisinden geçtiğinizde ürpertili bir heyecan hissediyorsunuz. Güzel bir his, herkesin tatmasını isterim." diye konuştu.

Mehmet Doğanyiğit de sosyal medyadan görerek geldikleri kanyonda unutulmaz bir gün geçirdiklerini anlatarak, "Gerçekten büyüleyici bir atmosferi var. Kanyondaki salla yolcuğumuz güzel oldu. Suyun altı da üstü de gayet etkileyiciydi. Kanyonun içerisinde karşılaştıklarımızı tanımlamak zor. Herkesin gelip görmesi lazım. Yeşil ve mavinin uyumu gayet güzel." ifadesini kullandı.

Adana'dan ailesi ve arkadaşlarıyla kanyonda piknik yapmaya gelen Sabahattin Atmaca da beklediklerinden fazlasını bulduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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