İki çuval cevizle başladı, kendi işinin patronu oldu

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde evinde iki çuval cevizle işe başlayan üç çocuk annesi, kendi işinin patronu oldu.

Coğrafi işareti alınan Niksar cevizi, ev hanımı olan Nezahat Dolu'nun (55) hayatını değiştirdi. Evde kendi imkanları ile iki çuval cevizle iş hayatına başlayan Dolu, sanayi sitesinde ceviz kırma atölyesi açtı. Eşi ve çocuklarının yanı sıra 4 kadına istihdam sağlayan Dolu, yurt içi piyasaya ceviz içi göndermeye başladı. Ceviz kırma atölyesinde iç ceviz kalite ve cinsine göre ayırılıp kolilenerek iç piyasaya sunuluyor. Yaklaşık 10 yıl önce evde ceviz kırarak başladığı iş hayatında patron olmaktan mutlu olduğunu belirten Dolu, "Çalışıyorum, çalışmayı da seviyorum. Bütün bayan arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Herkesin elinde bir becerisi vardır mutlaka. Herkes elinden gelen beceriyi yapmaya çalışsın. Evde oturup zaman öldürmektense çalışması daha mantıklı. Aile bütçesine çocuklarına katkı olur" dedi.

Dolu, eşi ve çocuklarının da desteği ile aile şirketi kurduklarını belirterek, "Yalnız değilim, birlikte çalışıyoruz. Kendi işimi kurduğum için çok mutluyum. İşimi severek yapıyorum, ağır gelmiyor bana. Ceviz patroniçesi olmak güzel bir duygu. Böyle hitap edilmesi hoşuma da gidiyor. Gittiğim yerlerde daha güvenilir, daha herkesin ablası oluyorum, annesi oluyorum" diye konuştu.

Kabuklu cevizden 5 çeşit elde ettiklerini ifade eden Dolu, "Kırdığımız ve çeşitlerinde ayırdığımız ceviz, kuruyemişçiler, tatlıcıların yanı sıra köy ekmeğinde de kullanıyorlar. Cevizin faydaları çoktur. Bütün herkese özellikle çocuklarına ceviz yedirmelerini tavsiye ederim. Çünkü beyin gelişiminde, zekada çok faydası olduğunu doktorlar söylüyor" ifadelerini kullandı. - TOKAT