İki başkan, Toroslar Belediyesinde buluştu Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ı makamında ağırladı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ı makamında ağırladı. Başkan Yılmaz, mevkidaşının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Yılmaz, Mersin'in gelişmesi ve kalkınması için uyum içerisinde çalışmanın önemine değinerek, "Hepimizin ortak amacı bölgemizi daha da güzelleştirmek. Bu amaç doğrultusunda halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçelerimiz geliştikçe Mersinimiz ve ülkemiz de gelişecektir; çünkü ulusal kalkınma yerelden başlar. Başkan Gültak'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA