İki Ayda 5. Ölüm! Cinsel İçerikli Film Yıldızı Yattığı Hastanede İntihar Etti

23 yaşındaki cinsel içerikli film yıldızı Olivia Lua Cuma sabahı hayatını kaybetti. Bu, Kasım ayından beri bu sektörde çalışıp ölen 5. oyuncu oldu. Cinsel içerikli film endüstrisinde arka arkaya gelen bu kayıplar pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi.

BAĞLANTILI DEĞİL

Sektördeki ölümlerin birbirleriyle bağlantılı olduğuna dair hiç bir kanıt olmasa da arka arkaya gelen bu ölümler endüstrinin sorgulanmasına sebep oldu. Hem arzulanan hem de nefret edilen genç yaşındaki bu kadınların dramı yetişkin filmleri pazarında yaşanan dramları da ortaya çıkarmış oldu.

İLAÇLARIYLA BİRLİKTE ALKOL ALDI

23 yaşındaki aktristin bağımlılık gerekçesiyle yardım istediği ve bir süredir bir rehabilitasyon merkezinde yattığı öğrenildi. Olivia Lua geçtiğimiz gün pek çok ilacı alkolle birlikte alarak hayatına son verdi. Bağımlılık ile mücadele için girdiği tesise alkolü nasıl soktuğu ise bilinmiyor.

FACEBOOK''TA MESAJI VERMİŞ

Hollywood''taki rehabilitasyon merkezinde reçeteli ilaçlarıyla alkolü birlikte alarak ölen Lua''nın intihar etmeden bir kaç gün önce Facebook''a "Yaşayan hickimse sonsuza kadar melek kalamaz" yazdığı öğrenildi.