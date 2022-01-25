İki aşamalı karaciğer cerrahisi yöntemiyle kanseri yendi

ANKARA'da Hepatit B tedavisi gören; ancak koronavirüs bulaş riski nedeniyle kontrollerini ihmal eden emekli hemşire Gülay Yıldırım'a (61), 2 ay önce karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Yıldırım, nadir uygulanan 'iki aşamalı karaciğer cerrahisi' yöntemiyle sağlığına kavuştu. Karaciğerinin dörtte üçü alınarak, nakil yapılmadan hastalıktan kurtulan Yıldırım, "Ameliyattan bile çıkamayabileceğim söylendi. Herkesle vedalaştım. Şimdi çok şükür iyiyim" dedi.

Gülay Yıldırım, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği Bölümü'nde hemşire olarak çalışırken 2007 yılında emekli oldu. 1 çocuk annesi Yıldırım, emekli olduktan sonra yaptırdığı Hepatit B taramasında hasta olduğunu öğrendi. Yıldırım, 2 yılda bir tahlillerini aksatmadan yaptırdı. 2019'dan sonra Covid-19 salgını bulaş riski nedeniyle hastaneye gitmeyen Yıldırım, 2 ay önce şiddetli mide ağrısıyla gittiğinde karaciğerinde büyük kitle olduğunu öğrendi. Kanser tanısı konulan Yıldırım, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde Prof. Dr. Deniz Balcı tarafından 'iki aşamalı karaciğer cerrahisi' yöntemiyle sağlığına kavuştu. 27 gün arayla yapılan iki operasyonla karaciğerinin dörtte üçü alınan Yıldırım, nakil olmadan hastalıktan kurtuldu.

Balcı, iki aşamalı karaciğer cerrahisinin karaciğer hastalığı olan bireyde kolay bir ameliyat olmadığını söyleyerek, "Dünyada ve ülkemizde çok nadir uygulanıyor. Bu teknik, yeni bir teknik. İlk defa uygulanan bir teknik olmamakla beraber karaciğer sirozu hastalığında daha nadir uygulanan bir teknik. Bu tekniğin uygulanması tüm karaciğer kanserleri için, gerek karaciğer içerisinden kaynaklanan kitlelerde ya da vücudun başka organlarından karaciğere sıçrayan kitlelerde hastalara ameliyat şansı verebilirliği yönünden çok önemli" ifadelerini kullandı.