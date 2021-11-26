İKEV Heyetinden Vali Işık'a Nezaket Ziyareti

İSTANBUL (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, İstanbul Karamanlılar Eğitim ve Kültür Vakfı (İKEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başar ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

26 Kasım 2021 Cuma günü Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden İKEV Yönetim Kurulu Başkanı Başar, ziyarette Vakfın İstanbul'daki çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, İKEV'in Karaman'ın tanıtımında çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini ifade ederek yönetim kurulu başkanı Mehmet Başar ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretin sonunda İKEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başar, ziyaretin anısına Vali Işık'a gümüşten bastırılan özel Yunus Emre hatıra parasını hediye etti. Karaman Valiliği/ BASIN

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



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