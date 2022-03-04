IKEA'dan Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı - Haberler

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IKEA'dan Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı

AA, Evgeni Bugubaev - Güncel
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İsveçli mobilya firması IKEA, Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatacağını açıkladı.

İsveçli mobilya firması IKEA, Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu iki ülkeden ihracat ve ithalatların durdurulduğu ve üretimin askıya aldığı duyuruldu. Açıklamada Ukrayna'daki savaşın büyük insan trajedisi yaşattığı hatırlatılırken malzeme tedarik zincirinde de büyük aksamalar olduğu vurgulandı. Fotoğrafta, Rusya'nın başkenti Moskova'daki IKEA mağazası görülüyor.

IKEA'dan Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı

IKEA'dan Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı

IKEA'dan Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı

AA / Evgeni Bugubaev - Güncel

İhracat, Belarus, Rusya, Güncel, Haberler

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