İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 170. kuruluş yılı kutlandı

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Tarihi 1851'de kurulan Gureba-i Müslimin Hastanesine dayanan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kuruluşunun 170. yılı kutlandı.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, hastanenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, üniversite olarak iş birliği içinde oldukları Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kenttin en önemli sağlık kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Hastanenin temelinin 1851 yılında İzmir'de Türkler tarafından kurulan Gureba-i Müslimin Hastanesiyle atıldığını anlatan Köse, "Hastanemiz 170 yıldan bu yana şifa dağıtmaya devam ediyor. Her dönem olduğu gibi yaklaşık 2 yıldan bu yana Türkiye ve dünyada devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de hastalarımızı tedavi etmeye devam ediyor. Hastanemiz uyguladığı başarılı sağlık hizmetlerinin yanında tıp fakültesi bünyesinde her yıl yüzlerce genç hekiminin yetişmesini de sağlıyor." dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop da hastanenin akademik başarılarıyla da ulusal ve uluslararası platformda adından söz ettirdiğini söyledi.

Hastane başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz ise "Hastanemizde 1150 hasta ve 130 yoğun bakım yatağı var. 32 ameliyathane ve 182 poliklinik odamızda 1082 hekim ve yaklaşık 3 bin yardımcı sağlık personelimizle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Yılda yaklaşık 30 bin ameliyat ve yaklaşık 1,5 milyon hastaya yatarak ve ayaktan sağlık hizmeti sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Köse, Öztop ve Gürbüz, hastanede geçmişte görev almış başhekimlere teşekkür plaketi verdi.

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri

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