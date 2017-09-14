Ikby'nin yapmayı planladığı referandumu Diyale de reddetti



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Ahmet Haşim Muhtaroğlu-Tuzhurmatu-Irak 14 Eylül (DHA)- Diyale İl Meclisi'nin gerçekleştirdiği oturumda, Diyale'ye bağlı bölgelerin Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin referandumuna dahil edilmesi reddedildi. Oturumda 18 üye hazır bulundu. Diyale İl Meclisi ayrıca ihtilaflı bölgelerde de olmak üzere tüm şehirde resmi güvenlik güçlerinin görev almasına da karar verdi. Diyale İl Meclis başkanı Ali El Dayini düzenlediği basın toplantısında, İl Meclisi'nin Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referanduma Diyale'nin sınırları içinde herhangi bir bölgenin dahil edilmesini reddettiğini söyledi. El Dayini, ihtilaflı bölgelerde de olmak üzere tüm şehirde resmi güvenlik güçlerinin görev almasına karar verildiğini de ifade etti. Diyale İl Meclis üyeleri Muhammet El Hamdani ve Ömer El Keravi yaptıkları açıklamada, Diyale'ye bağlı bazı bölgelerdeki yerel meclislerin referanduma dahil olunması kararının yasalara ve anayasaya aykırı olduğunu belirtti. El Hamdani ve El Keravi, Diyale İl Meclisi'nin kararının tarihi bir karar olduğunu da ifade söylediler.



Diyale'de Siyasi Kitle ve Partiler Koordinasyon Meclisi de referandumu reddetti



Diyale'de aralarında Irak Türkmen Cephesi'nin de yer aldığı Siyasi Kitle ve Partiler Koordinasyon Meclisi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandumu kesinlikle reddettiğini duyurdu. Siyasi Kitle ve Partiler Koordinasyon Meclisi, Diyale'deki bölgelerin bölünmesinin önüne geçmek ve kardeşlik ortamının bozulmaması amacıyla diyalog kurulması talebinde de bulundu.



Yazılı açıklamayı okuyan Siyasi Kitle ve Partiler Koordinasyon Meclisi sözcüsü Salım El Zeydi, Diyale'deki siyasi partiler, aşiret reisleri ve diğer kesimlerin Irak'ın birliğine zarar vermesi nedeniyle referandumu kesinlikle reddettiklerini belirtti. El Zeydi, tüm Iraklıların Irak'ın bölünmesine karşı duracağını da kaydetti.



Diyale milletvekili Raad Farıs ise, Parlamento'nun referandumu oy birliğiyle reddettiğini belirtti. Farıs, referandumda ısrar edilmesi durumunda Parlamento'nun yeni kararlar alacağını söyledi.