IKBY'de kısmi sokağa çıkma yasağı 10 Nisan'a kadar sürecek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 gün önce uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının yeniden düzenlenerek 10 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 gün önce uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının yeniden düzenlenerek 10 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe valilileriyle yaptığı görüşme sonrası günlük 18 saatlik sokağa çıkma yasağının 10 Nisan'a kadar uygulanması kararı alındığını ifade etti.

Ahmed, halkın 18.00 ile 24.00 saatleri arasında gerekli ihtiyaçlarını tedarik etmek için sokağa çıkabileceğini belirtti.

Bu zorlu süreçte basından da destek isteyen Ahmed, gazetecilerden de zorunlu veya resmi görev dışında evlerinde kalmalarını talep etti.

IKBY'de koronavirüs nedeniyle önceki gün 48 saatlik tam gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamada da yasağın süresinin uzatıldığı bildirilmiş ancak saat ve süre konusunda ayrıntı verilmemişti.

Kaynak: AA