IKBY Başkanı Barzani: 'PKK'nın Sincar'da Olmasına Karşıyız'

28.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:46

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye ile ilişkileri stratejik bulduklarını belirterek, "Geçmişte dediğimiz gibi genel olarak PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız" dedi