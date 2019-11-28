IKBY Başkanı Barzani: 'PKK'nın Sincar'da Olmasına Karşıyız'
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye ile ilişkileri stratejik bulduklarını belirterek, "Geçmişte dediğimiz gibi genel olarak PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız" dedi.
28.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:46
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye ile ilişkileri stratejik bulduklarını belirterek, "Geçmişte dediğimiz gibi genel olarak PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız" dedi
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: IKBY Başkanı Barzani: 'PKK'nın Sincar'da Olmasına Karşıyız'