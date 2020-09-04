İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ekranlarda uzun süre program yapan İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi Instagram'dan duyuran sunucu, koronayı ciddiye alın diyerek takipçilerini uyardı.

İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
04.09.2020 11:54 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:05

Kanal 7 ve TRT ekranlarında uzun yıllar program yapan İkbal Gürpınar, sosyal medya hesabı Instagram'dan babası Murtaza Dönmez'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Murtaza, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

"NE OLUR DİKKAT EDİN, HASTALIĞIN ŞAKASI YOK"

Geçtiğimiz hafta babasının Covid 19 virüsüne yakalandığı duyuran ve sevenlerinden dua isteyen Gürpınar, bugün yaptığı paylaşımda babasının virüse yenik düştüğünü söyledi. Instagram hesabından acı haberi vererek "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun...Mekanı Cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" dedi.

İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez saat 14.00'da Kırıkkale Bahşılı merkez Hüseyin Onbaşı Camii'nden salgın sebebiyle az sayıda katılımcıyla kaldırılacak.

İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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