İkamet önünden motosiklet çalan 3 kişi yakalandı
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İkamet önünden motosiklet çalan 3 kişi yakalandı

İkamet önünden motosiklet çalan 3 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta ikamet önünden motosiklet çalan 3 kişi yakalandı.

Zonguldak'ta ikamet önünden motosiklet çalan 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Merkez İlçe Beycuma Beldesi Kabalaklı Köyü'nde M.Ç'ye ait motosiklet evinin önünde park halinde iken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Yaşanan olayın üzerine M.Ç., durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler yapılan araştırmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların O.K., G.T., H.Ş., A.K. ve S.B. isimli şahıslar olduğu tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla O.K, G.T., H.Ş. isimli şahılar gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslardan S.B. ve A.K. isimli şahıslar serbest bırakılırken O.K., H.Ş., ve G.T., isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı. Ekipler tarafından gözaltında olan 3 şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ZONGULDAK

İkamet önünden motosiklet çalan 3 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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