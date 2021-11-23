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İKA Genel Sekreteri Akyılmaz'dan AA'ya ziyaret

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel
İKA Genel Sekreteri Akyılmaz'dan AA'ya ziyaret

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

İPEKYOLU, VAN (AA) - İpekyolu Kalkınma Ajansı ( İka ) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Akyılmaz, basının önemine dikkati çekerek, Kocalar'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kocalar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri

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