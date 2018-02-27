II. Abdülhamid'in Torunundan Osmanlı Dizilerine Sert Tepki: Tam Bir Facia
Son dönemde artan Osmanlı dizilerinin ardından Sultan II Abdülhamid'in torunu Ayşe Adile Osmanoğlu sert tepki gösterdi. Osmanoğlu, "Tam bir facia" dedi.
Sultan II. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, geçtiğimiz günlerde büyük dedesi Sultan II. Abdulhamid'in ölümünün 100. yılında Merkez Sabancı Camisi'nde mevlit okuttu. Tars, burada son dönemlerde televizyonlarda gösterime giren ve Osmanlı devletini anlatan dizilere tepki gösterdi.
"BAZI ŞEYLERE SÖYLENECEK LAF BULAMIYORUM"
Tars, "Bizim aile 700 yıllık bir tarih yazdı. İçlerinde iyi kötü şeyler de vardı ama bazı şeylere hakikaten söylenecek hiçbir şey bulamıyorum. Kanuni Sultan Süleyman'ı anlatan bir film yaptılar. Burada sarayın içerisinde hep böyle hanımlar bir payitahttan diğerine giderek yaşayabilir miydi? Böyle şeyler olabilir miydi?" dedi.
"BU DİZİNİN BENİM İÇİN GEÇERLİLİĞİ YOK"
Tars, büyük dedesi Abdulhamid ile ilgili çekilen diziyle ilgili de, "O benim için bir facia. İlk seferinde seyrettiğimde şöyle bir sahneye maruz kaldım, Sultan Abdülhamid at arabasında rahat bir şekilde tabanca çıkarıyor. siz böyle bir şey düşünebilir misiniz? Bu sahneyi gördükten sonra 'Bu dizinin benim için geçerliliği yok' dedim" şeklinde konuştu.
-
Bırakın onu bunu geleceğe bakın Abdulhamit diyer devlet büyükleri Selçuklu Osmanlı hepsi mazide kaldı oldugunuz yerde saymayın çalışın ülkenize faydalı birey olun bırakın birbirinizle saçma sapan konularda tartışmasıCevap Yaz Yayından Kaldır
-
düsman burnumuzun dibine kadar geldiginde gemilere binip yurtdisina kacarken mi tarih yazmis osmanli halk sefalet icinde bogusurken zevki sefa icinde yasadi daha biyigi cikmamis türk gencleri cephelerde yalin ayakla savasirken osmanli sultanlari kacti gitti bence kara bir tarih bu bugünde benzerini yasiyoruz gibi geliyor banaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Osmanlı ailedir işte bir ırk değildir. Bu milleti yine yönetebileceklerini sanıyorlar belkide o hayalle yaşıyorlar. Osmanlı bir ailedir Türk ise bir IRKTIR bir aile bir Irkı yönetemez.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
onun dedesi salak sen kimsinCevap Yaz Yayından Kaldır
-
e devletten bi soy ağacı çıkarsın...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır