II. Abdülhamid'in hayatını kaybettiği oda ilk günkü gibi duruyor
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II. Abdülhamid'in hayatını kaybettiği oda ilk günkü gibi duruyor

II. Abdülhamid'in altı yıl boyunca hapis hayatı yaşadığı ve vefat ettiği Beylerbeyi Sarayı'ndaki odası görüntülendi.

10.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:40
II. Abdülhamid'in hayatını kaybettiği oda ilk günkü gibi duruyor

Osmanlı Devleti'nin son zamanlarındaki önemli padişahlardan olan II. Abdülhamid'in hayatını kaybettiği Beyberbeyi Sarayı'ndaki oda, Abdülhamid'in vefatından bu yana orijinalliğini koruyor.

SÜRGÜNDEN 3 YIL SONRA BEYLERBEYİ'NE GETİRİLDİ

II. Abdülhamid, 27 Nisan 1909'da tahttan indirildikten sonra sürgüne yollandı. Sürgünden 3 yıl sonra 'na getirilen Padişah ömrünün sonuna kadar burada yaşadı. 1912 yılında saraya getirilen Sultan 2. Abdülhamid altı yıl sonra hayatını kaybetti.

ODA İLK GÜNKÜ GİBİ

Abdülhamid Han'ın hayatının kaybettiği yatak odası, çalışma odası görüntülendi. Odanın Sultan Abdülhamid Han'ın ölümünden sonra olduğu gibi durduğu görüldü.

Kaynak: İHA
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