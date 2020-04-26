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İhtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyorlar

Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesi ile Ağrı Müftülüğü ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmeye devam ediyor.

26.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:51
İhtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyorlar

Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesi ile Ağrı Müftülüğü ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmeye devam ediyor.

Ağrı İl Müftülüğü, bünyesindeki din görevlileri ile valilik bünyesinde oluşturulan "65 Yaş Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında, vatandaşlara evlerinde hizmet vermeye ve Vefa İletişim Merkezlerinde İletişim Operatörü olarak çalışmalarına devam ederken aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesi iş birliği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara; gıda kolisi, hijyen paketi, alışveriş kartları dağıtarak yardımlarına devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesi gıda yardımlarına devam ederken Ağrı esnafının da yardımlarıyla yoksul bir ailenin evinde eksik eşyalarını alarak kira ödemesini de üstlendi.

Yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, şunları söyledi:

"Ülkemizin salgın hastalıkla mücadele ettiği bu zorlu süreçte her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımızın yanında olarak, gerek manevi gerekse maddi destekte bulunmaya devam edeceğiz. Türkiye Diyanet Vakfı ülkemizde ve tüm dünyada mağdur olan vatandaşlara yardım eli olmuştur ve faaliyetlerini arttırarak devam ettirmektedir. Şimdi iyilik dayanışmadır, yardım bekleyene ulaşmaktır. Bu süreci sabırla ve tedbiri elden bırakmadan atlatacağız inşallah." - AĞRI

Kaynak: İHA

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