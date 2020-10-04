İhtiyaç sahipleri için "Gönüllü Kahve"de gönüllü çalışıyorlar

İzmir'de doktor, öğretmen, öğrenci ve iş insanı gibi farklı meslek grubunun temsilcileri, bir derneğin ihtiyaç sahiplerine el uzatmak için açtığı kafeteryada garsonluk, bulaşıkçılık ve aşçılık görevini üstlendi.

İzmir'de doktor, öğretmen, öğrenci ve iş insanı gibi farklı meslek grubunun temsilcileri, bir derneğin ihtiyaç sahiplerine el uzatmak için açtığı kafeteryada garsonluk, bulaşıkçılık ve aşçılık görevini üstlendi.

İzmir'de 5 yıl önce bir grup vatandaş, ihtiyaç sahibi kişilere destek amacıyla "İzmir Gönüllüleri" adı altında sosyal medya platformunda bir araya geldi.

Birçok farklı meslekten kişinin aktif olarak çalıştığı organizasyonda temin edilen yardımlar ihtiyaç sahiplerine iletilmeye başlandı. Gönüllü grubu, artan ilgi ve bağış da toplanmaya başlanınca geçen yıl İzmir Gönüllüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne dönüştürüldü.

Daha çok aileye ulaşmak ve gelir sağlamak için Alsancak'ta "Gönülden Kahve" adlı bir kafeterya açan gönüllüler, buradan elde ettikleri geliri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Kafeteryada ise aralarında doktor, öğretmen, öğrenci ve iş insanı gibi farklı meslekten gönüllüler çalışıyor. Yaklaşık 45 kişi, kafeteryada dönüşümlü görev alıyor.

Kafeterya ve dernekte yabancı dil, mutfak, hobi atölyelerinin katılımcılarından alınan çay, un, şeker gibi bağışlar da yine dar gelirli ailelere iletiliyor.

Dernek Başkanı Nilgün Katipoğlu, AA muhabirine, yolda kalanlara ulaşabilmek için bu işe koyulduklarını söyledi.

"Yolda kalanlar" derken işini kaybetmiş bir babayı, bursu olmayan bir öğrenciyi, eşini kaybetmiş bir kadını ya da maddi imkanlarını kaybetmiş herkesi kastettiklerini aktaran Katipoğlu, "Çünkü hepimiz yoldayız ve maddi ya da ruhsal olarak arayış içindeyiz. Aslında bizler başkasının yardımına koşarken kendimize de yardım etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Dar gelirlilerin ihtiyaçlarını, kimliklerini deşifre etmeyecek şekilde sosyal medya üzerinden duyurup bağış sahiplerinin derneğe ulaşmasını sağladıklarını belirten Katipoğlu, hayırseverlerin yeni tip koronavirüs sürecinde bolca bağış yaptığını ifade etti.

Nilgün Katipoğlu, açtıkları kafeterya ve diğer dernek faaliyetleri için gönüllü çalışanlar arasında şirket sahibi, pilot gibi yüksek gelir grubundan insanların yanı sıra ev hanımı ve öğrencilerin de bulunduğunu kaydetti.

Çay servisi doktor adayından

Gönülden Kahve'de çalışan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Sultan Özer ise kafeteryada kendisini huzurlu hissettiğini dile getirerek, "Yaptığımız 'delilikmiş' gibi geliyor insanlara. Bulaşıktan temizliğe kadar her şeyi gönüllü yapıyoruz. Misafirlerimiz şaşırıyor ama ihtiyaç sahipleri için çalıştığımda benim içim umutla doluyor." dedi.

İngilizce öğretmeni Volkan Varol da boş vakitlerini insanlara faydalı olmak için değerlendirmek istediğini vurgulayarak, "Her şeyi gönülden yapıyoruz, misafirlerimizin bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Gönülden Kahve'de düzenlenen atölye çalışmalarında katılımcılara bez bebek yapımını öğreten Bahar Rengin ise şöyle konuştu:

"Evimde bez bebek yapıp satıyordum. Gönüllüleri de sosyal medyadan takip ederken bez bebek yapmayı öğreterek destek vermek istedim. Atölyeye katılanlar para değil un, çay, şeker gibi gıda malzemeleri getiriyor. Onlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ayrıca atölyede ürettiğimiz bebekler de satışa sunuluyor. Ben buraya geldiğimde kendim için de iyi şeyler yaptığımı hissediyorum. Benim çocuğum olmadı. Burada çocuklar için bez bebek yapmak beni de mutlu ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz