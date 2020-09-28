İhtiyaç sahibi vatandaşlar için ev eşyası alım ihalesi yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşları ekonomik yönden rahatlatmak amacıyla beyaz eşyadan mobilyaya kadar ev eşyası desteği sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşları ekonomik yönden rahatlatmak amacıyla beyaz eşyadan mobilyaya kadar ev eşyası desteği sağlıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 3 bine yakın ev eşyası yardımı için alım ihalesi yaptı. Mal ve hizmet alım ihaleleri için başlattığı canlı yayın uygulamasını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 3 bine yakın beyaz eşya, mobilya ve ev eşyasını kapsayan alım ihalesi gerçekleştirdi.

Sıfır beyaz eşya ve mobilya desteği

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Ankaralı ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak muhtelif ev eşyaları için yapılan ve 9 firmanın teklif sunduğu alım ihalesi ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Büyükşehir Belediyesi toplumsal dayanışma kampanyalarıyla hayırseverlerin yaptığı eşya yardımının dışında ihale yoluyla satın aldığı sıfır eşyaları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

3 bine yakın beyaz eşya ve mobilya ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 3 yıl aradan sonra düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 2 milyon 424 bin 859 TL olan alım ihalesiyle; evi yanan, sel mağduru ya da Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ailelere verilmek üzere 3 bine yakın sıfır eşya temin edildi.

Kanepeden yatağa, çocuk beşiğinden dolaba, televizyondan buzdolabına, çamaşır makinesinden halıya, fırınlı ve set üstü ocaktan elektrikli süpürgeye kadar çok sayıda eşyayı ihale yoluyla satın alan Büyükşehir Belediyesi, bu eşyaları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı