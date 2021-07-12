İhtiyaç sahibi 2 aileye ev
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İhtiyaç sahibi 2 aileye ev

İhtiyaç sahibi 2 aileye ev
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Harmancık Mahallesi'nde vakıf tarafından yapımı devam eden evlerde inceleme yaptı.

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Harmancık Mahallesi'nde vakıf tarafından yapımı devam eden evlerde inceleme yaptı.

Harmancık Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi 2 aileye vakıf tarafından yapılan evlerde incelemelerde bulunan Kaymakam Zaman,

Muhtar Resul Osma'dan mahallenin sorunları hakkında bilgiler aldı. Tek tek evleri gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Tütün dizen çocuklarla da sohbet edip, ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulunan Kaymakam Zaman, küçük çocuklara da dergi dağıtmayı ihmal etmedi. - SAMSUN

İhtiyaç sahibi 2 aileye ev
İhtiyaç sahibi 2 aileye ev
İhtiyaç sahibi 2 aileye ev
İhtiyaç sahibi 2 aileye ev

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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