İhtiyaç sahibi 125 çocuğa 6 milyon TL'lik özel eğitim bursu

Kurulduğu ilk yılda 75 öğrenciye yaklaşık 4 milyon TL'lik burs sağlayan Semra & Enver Yücel Vakfı bu sene,125 çocuğa 6 milyon TL'lik burs verecek.

Kurulduğu ilk yılda 75 öğrenciye yaklaşık 4 milyon TL'lik burs sağlayan Semra & Enver Yücel Vakfı bu sene,125 çocuğa 6 milyon TL'lik burs verecek. Asgari ücretle geçinen ya da anne babası işsiz olan 125 anaokulu ve ilkokul öğrencisine sınav şartı konulmadan verilecek olan bursun başvuruları ise bugün itibariyle başladı.

Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak amacı ile geçtiğimiz yıl faaliyete geçen SEY Vakfı, asgari ücretle geçinen ya da anne babası işsiz olan 125 anaokulu ve ilkokul öğrencisine burs sağlayacak. Burs kazanan öğrencinin ailesi, vakıfla birlikte evlerine yakın bir okul belirleyecek. Vakıf o okulun, tüm eğitim ücretlerini ve eğitime bağlı yemek, kıyafet, kitap, servis gibi yan giderlerini, öğrencinin bütün ilkokul yaşamı boyunca karşılayacak.

19 Nisan'da başlayan burs başvuru süreci, 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Başvurular SEY Vakfı'nın, www.seyvakfi.org internet sitesi üzerinden alınacak. Adaylar burs komitesi tarafından değerlendirildikten sonra, burs almaya hak kazanan 125 öğrenci belirlenerek, ailelerine Haziran ayı sonunda bilgi verilecek.

"Sınav yok, tek şart ekonomik koşullar"

SEY Vakfı Başkanı Hüseyin Yücel, başvuru için tek koşullarının ailenin ekonomik şartları olduğunu söyleyerek, "Dünyadaki pek çok kurum öğrencilere burs verme koşulunu sınavlardaki başarısına bağlıyor. Fakat bu bazen doğru bir kriter olsa da, özellikle bizlerin burs verdiği ana okulu ve ilk okul kademesi için doğru bir kriter olamaz. Öğrenmeye açık, ne verirseniz alabileceğiniz, tabir doğruysa ağaç yaşken eğilecek bu yaş grubunu seçmenin yolu asla sınav değil. Çünkü bu çocukların hepsi aslında aynı. Yalnızca bazılarının ailesinin ekonomik şartları daha iyi, bazılarının daha kötü. Biz bu nedenle burs vermenin tek koşulunu çocuğun anne babasının ekonomik durumuna bağladık. Burs sonrası da çocuklarımızın geleceğine ipotek koyup, mezun olunca bizimle çalışacaksınız, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın da demiyoruz. Tek amacımız eğitimde fırsat eşitliğini oluşturmak" dedi.

"Hedef: 2023 yılında bin çocuğa 200 milyon TL'lik burs"

Hüseyin Yücel aynı zamanda her yıl burs verilen öğrenci sayısını arttıracaklarını ve 2023 yılında da bin çocuğa yaklaşık 200 milyon değerinde burs sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, "Hedefimiz, 2023 yılında bin çocuğa 200 milyon TL'lik burs sağlamak. Biz aslında, bir çocuğa burs verdiğimizde o çocuğun orta öğretimden önceki tüm eğitim yaşamını karşılayacağımızı taahhüt ediyoruz. O nedenle verdiğimiz ve vermeyi hedeflediğimiz burs oranı belirttiğimizden çok daha fazla. Bursumuz 8. sınıfa kadar yüzde yüz, eğitim, yemek, kitap, kıyafet, kırtasiye ve servis ücretinin hepsini kapsıyor. Bu bir senelik bir burs tanımlaması değil, eğer anaokulunda kabul ettiğimiz bir öğrencimiz varsa sekizinci sınıftan mezun oluncaya kadar yine herhangi bir koşula bağlı kalmaksızın devam ediyor" dedi.

"Ailelere de eğitim imkanı"

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel ise eğitimin her şeyden önce aileden başladığını bu anlamda burs verilen öğrencilerin aileleri için de bir eğitim planlaması yaptıklarını söyledi. Geçen yıl bu eğitim sayesinde bir öğrenci annesinin açık öğretimden üniversiteye başladığını duyuran Begüm Yücel bunun kendileri için çok büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Yücel ayrıca, "Ebeveynlerin kendilerini iyi hissetmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Günün sonunda mutlu anne mutlu çocuk demektir. Bu yüzden burs şartlarından bir tanesi de bu eğitimlerin zorunlu tutulması. Eğitimlere genelde anneler katılıyor ve bu eğitimler sayesinde yalnız olmadıklarını anlıyorlar. Bu yüzden onlara bir umut verdiğimizi de düşünüyorum" dedi.

Vakıf aynı zamanda geride bıraktığı bir yılda, binlerce öğrenciye ve aileye farklı alanlarda eğitimler verdi, seminerler düzenledi, farklı yaş grupları arasında yaptığı yarışmalarla öğrencileri ödüllendirdi, uzaktan eğitim döneminde hem köy okullarına hem de öğrencilere yüzlerce bilgisayar hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı