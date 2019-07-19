İhsaniye'de siyez buğdayı kabuk soyma tesisi kuruluyor

İhsaniye Kaymakamlığı, "Frig Siyez Buğdayı Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında ilçeye "Kabuk Soyma ve İşleme Tesisi" için kurulum çalışması başladı.

Hükümet Konağı'nda tesisin kurulumu ve kiralanması için düzenlenen imza törenine, İlçe Kaymakamı Alper Taş, İlçe Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Küçük, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Erdal ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Halil Saygı katıldı.

İlçe Kaymakamı Alper Taş, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Projemizle, 10 bin yıllık geçmişe sahip olan ve buğdayın atası olarak bilinen Frigya dönemi buğdayının yaygınlaştırılması planlanıyoruz. Sağlık yönüyle çok yararlı bir buğday türü. Siyez buğdayının ilçemizde Frig Siyez buğdayı adı altında markalaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından proje kapsamında, "Kabuk Soyma ve İşleme Tesisi" için imzalar atıldı.

Kaynak: AA