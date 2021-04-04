İhsaniye'de 'Çanakkale' ruhunu yaşadılar

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde açılan 'Çanakkale Sergisi' büyük ilgi görürken, savaşta Mehmetçiğin kullandığı silah, mühimmat ve malzemeleri görenler ise duygusal anlar yaşadı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde açılan 'Çanakkale Sergisi' büyük ilgi görürken, savaşta Mehmetçiğin kullandığı silah, mühimmat ve malzemeleri görenler ise duygusal anlar yaşadı.

Sergi İhsaniye Turizm Meslek Lisesi'nde açıldı. Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneği tarafından açılan sergide savaşta Mehmetçiğinde kullandığı silah, mühimmat ve malzemeler görücüye çıktı. Sergi alanında cansız mankenler ile siperlerde şehit düşen Mehmetçiklerin tasvirler ile anlatıldı.

Öğrenciler ile birlikte vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergiyi gezenler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Sergi ile ilgili konuşan İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, İhsaniye halkının Çanakkale Savaşı'na olan ilgili ve bilgisini arttırmaya yönelik yapılan etkinliğin büyük faydasının olduğunu kaydederek, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Ulusumuz tarihinde büyük bir yeri var"

İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen ise serginin bilinçlendirme amaçlı olduğunu ifade etti. Türkmen Çanakkale Savaşı'nın Türk tarihinde önemli olduğunu dile getirerek, "Bu savaşın ulusumuz tarihinde gerçekten ayrı bir yeri var. Çanakkale Savaşı ile ulusumuz kendisini dünyada ispatladığı gibi aynı zaman Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lideri çıkaran bir millet olduğunu dünyaya göstermiştir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı