İhsangazi'nin ilk belediye başkanının cenazesi toprağa verildi
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İhsangazi'nin ilk belediye başkanının cenazesi toprağa verildi

29.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:46
İhsangazi'nin ilk belediye başkanının cenazesi toprağa verildi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinin 1968 yılında ilk belediye başkanı seçilen ve 2009 yılına kadar bu görevi sürdüren Numan Omuzluoğlu, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinin 1968 yılında ilk belediye başkanı seçilen ve 2009 yılına kadar bu görevi sürdüren Numan Omuzluoğlu, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve dün evinde hayatını kaybeden Omuzluoğlu için cenaze töreni düzenlendi.

Omuzluoğlu'nun cenazesı İhsangazi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşçular Mahallesi Sekecek Sokak'taki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İhsangazi Kaymakam Vekili Ümit Fırat Böçkün, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vural Akkirpi

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