İhsangazi'nin ilk belediye başkanının cenazesi toprağa verildi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinin 1968 yılında ilk belediye başkanı seçilen ve 2009 yılına kadar bu görevi sürdüren Numan Omuzluoğlu, 94 yaşında hayatını kaybetti.