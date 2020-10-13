İhsangazi Belediye Başkanı Sağlık, darp edildi
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İhsangazi Belediye Başkanı Sağlık, darp edildi

13.10.2020 21:59 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:02
İhsangazi Belediye Başkanı Sağlık, darp edildi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi Belediye Başkanı Hayati Sağlık darp edildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi Belediye Başkanı Hayati Sağlık darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık, ilçe merkezinde Ş.Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Ş.Ç, bir süre sonra Sağlık'a saldırdı.

Sağlık, yere düştü. Çevredekiler Ş.Ç'yi yakaladı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Belediye Başkanının kolunun incindiği öğrenildi.

Ş.Ç, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vural Akkirpi

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