İhracatçılardan imeceyle yanan ormanlarımızı tekrar yeşertelim çağrısı
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İhracatçılardan imeceyle yanan ormanlarımızı tekrar yeşertelim çağrısı

İhracatçılardan imeceyle yanan ormanlarımızı tekrar yeşertelim çağrısı
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye son günlerde tarihinin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya. Türkiye'nin dört bir tarafında çıkan orman yangınları Türkiye'nin akciğerlerini yakarken, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'den, "Yanan ormanlarımızı imece usülü tekrar yeşertelim, orman yangınlarına karşı uçak ve helikopter filomuzu genişletelim" çağrısı geldi.

Orman yangınlarına müdahale için uçak filomuzu genişletmeliyiz

Yaşanan durumu "Ciğerlerimiz yanıyor" diye özetleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, orman yangınlarının aynı anda farklı noktalarda çıkmasından dolayı suikast şüphesine de temas etti. Eskinazi, "Türkiye eli kolu bağlı yaşananları izleyecek noktada değil. Yetkililer gerekli soruşturmaları yaparak gerçeği ortaya çıkaracaktır. Ormanlarımızın daha korunaklı alanlar olması gerektiği bu süreçte daha net bir şekilde görüldü. Valiliklerimizce ormanlarımızın varlığını koruyacak tedbirlerin açıklanıyor olmasından mutluyuz. Ormanlarımızın korunması için sürekli ve bütüncül çözümler geliştirmeliyiz" diye konuştu.

Uçak ve helikopter filomuzu genişletmeliyiz

Orman yangınlarına anında ve etkin müdahale için uçak filomuzu genişletmemiz gerektiğinin ortaya çıktığına da işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 783 bin 532 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ormanlarında çıkması muhtemel yangınlara müdahale edecek uçak ve helikopter filosunu güçlendirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin farklı noktalarındaki orman yangınlarının kontrol altına alınması için insan üstü çaba gösteren ekiplere de teşekkür eden EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: Bültenler

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