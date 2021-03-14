İhracatçılar sağlıklarını Türk hekimlerine emanet etti
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İhracatçılar sağlıklarını Türk hekimlerine emanet etti

14.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:11
İhracatçılar sağlıklarını Türk hekimlerine emanet etti

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemi sürecinde üstün gayretle çalışan Türk doktorlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemi sürecinde üstün gayretle çalışan Türk doktorlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Eskinazi, "200'den fazla ülkeye ihracat yapan, dünyanın dört bir tarafına seyahat eden Egeli ihracatçılar olarak sağlığımızı Türk hekimlerine emanet ediyoruz" dedi.

Türkiye'de modern tıp eğitiminin yaklaşık 200 yıllık bir tarihi olduğuna işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin sağlık alanında yaptığı yatırımların ve hekimlerinin yetkinliklerinin pandemi döneminde toplumun tüm kesimleri tarafından daha net bir şekilde görüldüğünü dile getirdi.

Eskinazi, "Dünya'nın 200'den fazla ülkesine 13 milyar doların üzerinde ihracat yapan, tüm dünya ile temas halinde olan Egeli ihracatçılar olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, gönül rahatlığıyla sağlığımızı pandemi döneminde Türk hekimlerine emanet ettik" diye konuştu.

Pandemi sürecinde 135'i hekim 385 sağlık çalışanının, toplumumuzun sağlığını korumak için çabalarken Covid-19 virüsüne yenik düştüklerini hatırlatan Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü; "Toplumumuzun sağlığı için hayatlarını kaybeden hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bizlere düşen görev bundan sonraki süreçte pandemi kurallarına harfiyen uymak hem kendi sağlığımızı, hem de hekimlerimizin sağlığını korumaktır."

Ege İhracatçı Birlikleri'nin pandemi sürecinde hem sağlık çalışanlarının, hem de vatandaşlarımızın salgından en az zararla kurtulması için olanaklarını seferber ettiği bilgisini veren Eskinazi, "İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Uşak, Balıkesir, Afyon illerindeki hastanelere; entübasyon kabini, hastabaşı takip monitörü, merkezi monitör, ventilatör, CPR cihazı, biyolojik numune alma kabini, temassız ateş ölçer, dezenfektan, koruyucu tulum, önlük, siperlik, N95 maske, gözlük, cerrahi maske, FFP3 maske, toz maskesi bağışında bulunduk" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

İhracatçılar sağlıklarını Türk hekimlerine emanet etti
İhracatçılar sağlıklarını Türk hekimlerine emanet etti
İhracatçılar sağlıklarını Türk hekimlerine emanet etti
İhracatçılar sağlıklarını Türk hekimlerine emanet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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