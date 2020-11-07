İhlas Pazarlama'dan depremzedelere destek

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardımlarda bulunulurken, İhlas Pazarlama İzmir çalışanlarından da depremzedelere destek geldi.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardımlarda bulunulurken, İhlas Pazarlama İzmir çalışanlarından da depremzedelere destek geldi. Başta temel ihtiyaç malzemelerinin de olduğu birçok ürün çalışanlar tarafından vatandaşlara ulaştırıldı.

İzmir'de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybederken, binden fazla kişi de yaralanarak hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Depremin yaralarını sarmak için Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere el uzatan yardım kuruluşları ve STK'lar vatandaşların yeme içme ve barınma başta olmak üzere birçok ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Başta AFAD ve Kızılay'ın kurmuş oldukları çadır kentlerde hayatlarını idame ettirmeye çalışan vatandaşlara bir destek de İhlas Pazarlama İzmir çalışanlarından geldi. Depremzedelere temizlik malzemesi, maske, su ısıtıcısı, saç kurutma gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra, çeşitli gıdalar ile çocuklar için oyuncak yardımı yapıldı.

Vatandaşlara ulaştırılan yardım malzemeleri ile ilgili açıklama yapan İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, "Çalışanlarımız, deprem sonrası insanlık icabı yapılması gereken yardımlarda bulundu. Allah bir daha böyle afetleri ülkemize yaşatmasın" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı