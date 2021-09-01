İHH ekipleri, İbni Sina Zirvesi'ne tırmandı
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İHH ekipleri, İbni Sina Zirvesi'ne tırmandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İHH Afet Yönetim Birimleri'ne bağlı Arama Kurtarma Yüksek İrtifa ekibi, Kırgızistan'daki 7 bin 134 rakımlı İbni Sina Zirvesi'ne (Peak Lenin) 20 günlük bir tırmanış gerçekleştirdi.

İHH Afet Yönetim Birimleri'ne bağlı Arama Kurtarma Yüksek İrtifa ekibi, Kırgızistan'daki 7 bin 134 rakımlı İbni Sina Zirvesi'ne (Peak Lenin) 20 günlük bir tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanış aynı zamanda Türkiye'den bir arama kurtarma ekibinin ilk yüksek irtifa tırmanışı olarak tarihe geçti.

Türkiye'den ilk defa bir arama kurtarma ekibi, yüksek irtifa tırmanışı gerçekleştirdi. Ekip, Kırgızistan - Tacikistan sınırında yer alan Pamir Dağları'nın 7 bin 134 rakımıyla en yüksek tepelerinden biri olan İbni Sina Zirvesi'ne (Peak Lenin) tırmandı. Tarihi bir tırmanışa imza atan İHH Afet Yönetim Birimleri'ne bağlı Arama Kurtarma Yüksek İrtifa ekibinin tırmanışı toplamda 20 gün sürdü. Türkiye'den bu güne kadar yaklaşık 20 kişinin bireysel olarak çıktığı tırmanışı İHH, 5 kişiyle gerçekleştirdi.

İHH ekipleri, İbni Sina Zirvesi'ne tırmandı
İHH ekipleri, İbni Sina Zirvesi'ne tırmandı
İHH ekipleri, İbni Sina Zirvesi'ne tırmandı
İHH ekipleri, İbni Sina Zirvesi'ne tırmandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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