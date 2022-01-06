İHH'den İdlib'deki okulda zor şartlarda eğitim gören öğrencilere destek - Haberler
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İHH'den İdlib'deki okulda zor şartlarda eğitim gören öğrencilere destek

İHH'den İdlib'deki okulda zor şartlarda eğitim gören öğrencilere destek
AA - Haberler | Güncel

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilerek Killi köyündeki Sukkari kampına aileleriyle sığınarak eğitimlerini çetin kış şartlarında sürdüren çocuklara masa, sandalye ve kırtasiye malzemeleri ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilerek Killi köyündeki Sukkari kampına aileleriyle sığınarak eğitimlerini çetin kış şartlarında sürdüren çocuklara masa, sandalye ve kırtasiye malzemeleri ulaştırdı.

AA'nın 20 Aralık'ta, "İdlibli öğrenciler, zorlu kış aylarında eğitimlerine çadırda devam ediyor." başlıklı haberinin ardından harekete geçen vakıf yetkilileri, okula 30 masa-sıra takımı, çocuklara ise seksener çanta, defter, kalem, silgi, kalemlik gibi kırtasiye malzemeleri ve çeşitli oyuncaklar götürdü.

İHH'den İdlib'deki okulda zor şartlarda eğitim gören öğrencilere destek

İHH'den İdlib'deki okulda zor şartlarda eğitim gören öğrencilere destek

İHH'den İdlib'deki okulda zor şartlarda eğitim gören öğrencilere destek

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AA - Son Dakika Haberleri

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