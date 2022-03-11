İHH'dan Kolombiya'da insani yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Kolombiya'da, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımında bulundu.

İhh, Sosyal Acil Durum Planı (Plan de Emergencia Social Pedro Romero) iş birliğinde, Cartagena kentine bağlı Nelson Mandela kasabasında ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı.

Çalışmalar kapsamında öğrencilere eğitim desteği sağlanmasının yanı sıra yardımlardan toplamda 1230 kişinin faydalandığı bildirildi.

Ayrıca bölgede eğitim faaliyetlerinde de bulunan İhh, yetim ve kimsesiz çocukların yaşadığı rehabilitasyon merkezine eğitim desteği verdi.

Cartagena Belediye Başkanı William Dau, burada yaptığı konuşmada, İHH'nın desteğine minnettar olduklarını belirterek, "Geçen yıl yaşanılan IOTA kasırgası nedeniyle aşırı yoksullukla mücadele eden halkımız zor günlerden geçiyor, bu zor zamanda bizleri yalnız bırakmayan İHH'ya halkımız adına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.