İHH, Bosna Hersek'teki göçmenlere yemek dağıttı
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İHH, Bosna Hersek'teki göçmenlere yemek dağıttı

20.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:05
İHH, Bosna Hersek'teki göçmenlere yemek dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bosna Hersek'in Bihaç şehri yakınlarında bulunan Lipa Kampı'nda zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren göçmenlere yemek dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bosna Hersek'in Bihaç şehri yakınlarında bulunan Lipa Kampı'nda zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren göçmenlere yemek dağıttı.

Birçok çadırın Aralık 2020'de çıkan yangının ardından kullanılamaz hale geldiği kampta yeni çadırların kurulması için çalışmalar devam ederken kamptaki çok sayıda göçmen dondurucu soğukta hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İHH'den yapılan açıklamada, kampta kötü koşullarda yaşayan göçmenlere sandviç, kruvasan, su, yoğurt, meyve ve konserveden oluşan yemek paketi dağıtımı yapıldığı, iki gün süren dağıtımlarda 2 bin 400 kişinin yemekten istifade ettiği bildirildi.

Açıklamada, ağır kış şartlarının yaşandığı bölgede yoğun kar yağışının da etkisiyle dışarıda korumasız kalan göçmenlerin donma tehlikesi geçirdiği aktarılırken, İHH'nin bölgede yemek dağıtım projelerine devam edeceği belirtildi.

Bağış yapmak isteyen hayırseverlerin, banka hesaplarına para yatırırken açıklama kısmına "PROJE KODU 13865" yazarak bağış yapabileceği de kaydedildi.

Lipa kampında son durum

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihaç şehrine yakın bir noktada bulunan Lipa Kampı, Aralık 2020'de çıkan yangının ardından büyük oranda kullanılamaz hale gelmiş ve buradaki göçmenlerin başka bir bölgeye nakledilmesi kararlaştırılmıştı.

Yetkililerin göçmenleri yerleştirmeyi planladığı bölgedeki yerel halkın tepkisi üzerine göçmenler yeniden Lipa'nın bulunduğu alana getirilmiş ve aynı noktada büyük askeri çadırların kurulmasına başlanmıştı.

Askeri çadırların kurulmasının birkaç ay daha devam edeceği ifade edilirken, karın yağması ve dondurucu soğukların başlamasıyla buradaki birçok göçmenin şartları da oldukça ağırlaşmıştı.

Kampta kalan çok sayıda göçmen, hem kıyafetlerini hem de kendilerini yakınlardaki küçük bir derede yıkamak zorunda kalırken, sağlıklarının kötüleşmesinden de endişe ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kayhan Gül

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