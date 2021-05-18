İhaneti affetti mi? Can Yaman'dan flaş hamle
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İhaneti affetti mi? Can Yaman'dan flaş hamle

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Can Yaman'ın spiker sevgilisi Diletta Leotta, geçtiğimiz haftalarda iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa görüntülenmişti. Yaman, sevgilisinin o karesini görmezden gelip, ihaneti affetti. İşte detaylar...

Erkenci Kuş dizisiyle birlikte İtalya'da büyük bir hayran kitlesi edinen Can Yaman, İtalyan yapımı Sandokan dizisi için ülkeye gitti. Uzun süredir İtalya'da yaşayan Can Yaman, spor spikeri Diletta Deotta ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta'nın iş insanı Ryan Friedkin ile yakalanması sonrası Can Yaman'ın nasıl bir tavır alacağı merak konusu olmuştu. Fotoğrafın Can Yaman ile Diletta Leotta'nın ilişkisi başlamadan önce çekildiği iddia edilmişti.

"MUTLUYUZ"

Can Yaman, tüm bu söylentilere, dün İtalya'dan yaptığı bir paylaşımla da noktayı koyarak "Birlikteyiz, mutluyuz" mesajını verdi.

İhaneti affetti mi? Can Yaman'dan flaş hamle
İhaneti affetti mi? Can Yaman'dan flaş hamle
İhaneti affetti mi? Can Yaman'dan flaş hamle
İhaneti affetti mi? Can Yaman'dan flaş hamle

Kaynak: Snob Magazin

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