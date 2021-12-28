İHALE SONUÇ İLANI

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI: Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

İHALENİN ADI: Bir işlemci "Oracle Weblogic Server Enterprise Edition" lisansının bir yıllık güncelleme ve bakım hizmeti ile bununla ilgili 12 ay süreli İleri Düzey Teknik Destek Hizmeti (ACS) Alımı

İHALE REFERANS NUMARASI: GO-C1. 1-01E

İLAN TARİHİ: 15. 11. 2021

İLANIN YAYIMLANDIĞI GAZETE: Yeni Asır Gazetesi

İLANIN İDARENİN WEB SİTESİNDE YAYIMLANDIĞI TARİH: 15. 11. 2021

İHALE TARİH VE SAATİ: 26. 11. 2021-14. 00

İHALE USULÜ: Dünya Bankası IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri" (Satınalma Düzenlemeleri) Bölüm VI Paragraf 6. 2'de sıralanan Mallar, Yapım İşleri ve Danışmanlık Dışı Hizmet Alımları için Onaylanmış İhale Yöntemlerinden 6. 2(c) de yer alan ve Paragraf 6. 7'de tarif edilen ve İhale Yöntemleri başlıklı Ek XII de 5. 1-5. 2-5. 3 paragraflarda ayrıntıları verilen ulusal rekabete açık (ilanlı) Teklif Vermeye Davet (RFQ) yöntemi.

TEKLİF VEREN FİRMALAR

AÇILIŞTA OKUNAN TEKLİF FİYATLARI

( Türk Lirası )

DEĞERLENDİRMEYE ALINAN TEKLİF FİYATLARI

( Türk Lirası )

Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

840. 460, 00

840. 460, 00

Veridata Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi

929. 100, 00

929. 100, 00

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi

797. 240, 00

797. 240, 00

Robit Teknoloji Limited Şirketi

971. 996, 00

971. 996, 00

TEKLİFLERİ UYGUN BULUNMAYAN FİRMALAR

RED SEBEPLERİ

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İHALENİN VERİLDİĞİ FİRMA: Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi

İHALE BEDELİ: KDV Hariç 797. 240, 00 Türk Lirası (Yedi Yüz Doksan Yedi Bin İki Yüz Kırk Türk Lirası)

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