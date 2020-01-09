İhale krizine bir tepki de DTB'den

09.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:23

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, bazı kurumlar tarafından davet yöntemi ile gerçekleştirilen ihalelerin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.



Diyarbakır'da bazı kurumların davet yöntemi ile yapılan ihalelerin iptal edilmesine ilişkin bir açıklama da DTB'den geldi. İki kurum tarafından davet yöntemi ile yapılan ihalelerin, Diyarbakır'daki taahhüt firmalarının iş yapabilme haklarının ellerinden alındığını belirten DTB Başkanı Engin Yeşil, kentteki taahhüt firmalarının ihale dışında tutularak iş yapabilme haklarının ellerinden alınmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.



"Rekabet engellenmiştir"



Davet usulü ile il dışındaki firmaların ihaleye katılımlarının sağlandığı ve düşük kırımlar ile ihalelerin verildiğini aktaran Yeşil, "Yapılan ihaleler sonucunda hem firmaların rekabet etmeleri engellenmiş, hem de çok düşük bir kırım ile iş ihale edilerek devlet zarara uğratılmaktadır. Diyarbakır'da bulunan firmalar geniş makine parkı, teknik donanım ve milyonlarca değerindeki asfalt plentinine sahiptir. İlgili kamu kurumlarının geçmişte yapmış oldukları ihalelerde yerel firmaların ihaleleri üstlenmesi durumunda işlerini ne derece iyi ve kaliteli yaptıklarını kendileri ve tüm kamuoyu bilmektedir. Buna rağmen kurumların Diyarbakır'ın en güçlü ve en deneyimli taahhüt firmalarına davetiye göndermeden, çoğunluğu il dışındaki firmaları davet ederek ilimiz sınırları içerisindeki altyapı işlerini ihale etmeleri doğru bir yaklaşım değildir. Bu da gerek kamu yararı, gerekse de taahhüt firmaların iş alma hakkının ihlali açısından yanlış bir uygulamayı doğurmaktadır. Bu nedenle her iki kurumun şaibeleri ortadan kaldırarak şeffaf bir ihale yöntemi olan açık ihale usulü ile yapmaları gerekmektedir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA