İHA, 'Yılın Haber Ajansı' ödülüne layık görüldü

İHA, 'Yılın Haber Ajansı' ödülüne layık görüldü Bu yıl beşincisi Beykoz'da düzenlenen Ulusal Palandöken Ödüllerinde, farklı kategorilerde sanat, spor ve medya dünyasından kişilere ödüller dağıtıldı.

İHA, 'Yılın Haber Ajansı' ödülüne layık görüldü

İSTANBUL - Bu yıl beşincisi Beykoz'da düzenlenen Ulusal Palandöken Ödüllerinde, farklı kategorilerde sanat, spor ve medya dünyasından kişilere ödüller dağıtıldı. İhlas Haber Ajansı da 'yılın haber ajansı' kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül, Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e sunucu Tuğba Özay tarafından takdim edildi.

Her yıl geniş bir katılım ile düzenlenen ve bu yıl beşincisi Beykoz'da düzenlenen Palandöken Ödülleri bu yıl da sanat, spor ve medya dünyasının yoğun ilgisini gördü.

Birbirinden farklı kategorilerin ödüllendirildiği gecede pandemiye karşı önlemler alındı. Törene ise yalnızca davetiyeli katılımcılar alındı.

Sunuculuğunun Tuğba Özay'ın yaptığı ödül töreninde, İhlas Haber Ajansı da 'yılın haber ajansı' kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e takdim edildi.

Ödülü almasının ardından bir konuşma yapan Türkez,"İhlas Haber Ajansı Türkiye'nin ilk özel haber ajansı. 25 yıldır hizmet veriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 55 ülkede binin üzerinde çalışanımızla Türkiye'nin habercilikteki milli markası haline dönüştük. Bizleri bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gecede, 'yılın arabesk müzik erkek sanatçısı' kategorisinde Hakkı Bulut, 'yılın Türk Halk müziği erkek sanatçısı' kategorisinde Zekeriya Ünlü, 'yılın pop müzik kadın sanatçısı' kategorisinde Tuğba Ünal, 'yılın erkek tiyatro sanatçısı' kategorisinde Ayhan Taş, 'yılın senaristi' kategorisinde Berfu Ergenekon, 'yılın kadın dizi sanatçısı' kategorisinde Ayça İnci ve pek çok isim de ödüllerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor