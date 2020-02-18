İHA pilotluğu GTO'da konuşuldu

18.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:31

Geleceğin 100 mesleği arasında kabul edilen İHA pilotluğu, GTO Destek MYM ve DroneTürk iş birliğiyle düzenlenen toplantıda konuşuldu.



Toplantının açılış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve GTO Destek MYM Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duman, günümüz teknolojilerini yakalamak için Türk havacılık tarihinin başarılarından feyz almak gerektiğine vurgu yaptı.



Türk havacılık tarihinin yadsınamayacak başarılar ile dolu olduğunu dile getiren Yılmaz Duman, "Türk havacılık tarihine baktığımızda pek çok değerli bilim insanının dönemin teknolojisinin çok daha ötesinde işlere imza attıklarını görüyoruz. Galata Kulesi'nden uçan Hezarfen Ahmed Çelebi, Çelebi'nin feyz aldığı İmam Cevheri, kendi yaptığı roketle uçan Lagari Ahmed Çelebi, ilk kez mekanik bir uçak yapıp başarısız denemeleri sonrası kendisine "Deli" denilen Bebekli Atıf ve nihayet ilk Türk uçağını imal eden hepinizin de yakından bildiği Vecihi Hürkuş gibi. Tarihimizdeki bu başarılardan alacağımız feyz ile günümüz teknolojilerini yakalamak için atağa geçmeliyiz" diye konuştu.



"İHA pilotluğu belgesi vereceğiz"



Kendimiz uçmasak bile insansız hava araçlarını uçurmanın oldukça heyecanlı olduğunu da söyleyen Duman, "Önemli olan bu heyecanı mesleklerimize nasıl entegre edeceğiz? Bu toplantıda, artık geleceğin meslekleri arasında gösterilen İHA pilotluğunun bugünü, yarını ve onlarla neler yapabileceğimizi detaylıca konuşacağız. Hedefimiz bu meslek için eğitim ve belgelendirme yapmak. Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğüm GTO Destek MYM faaliyete geçtiği günden bu yana çok önemli işlere ve ilklere imza atıyor. Yakın zamanda düzenleyeceğimiz İHA Pilotluğu eğitimi ve belgelendirme sınavlarımızla da bu alanda bir ilke imza atacağız" dedi.



Toplantıda, Türkiye'nin en büyük İHA Platformu DroneTürk kurucusu Mustafa Kaçan ise İHA'ların günümüzde tarımdan enerjiye, haritalamadan çevre bilimine kadar bir çok alanda kullanıldığını ancak dünya bu teknolojiden istifade ederken bizim İHA'ları yeteri kadar tanımadığımızı söyledi. Kaçan, İnsansız hava araçları ile hangi alanlarda neler yapılabilir? Nasıl İHA pilotu olunur? Gelecekte neler yapılacak? gibi konulara değindiği bir sunum yaparak, katılımcıların konuya ilişkin sorularını yanıtladı.



Yoğun ilgi gören toplantıya GTO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özgözükara, Kemal Delioğlu, Ömer Işık ve GTO Meclis Üyelerinin yanı sıra çok sayıda ilgili katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA