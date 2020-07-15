İHA'nın unutulmayan 15 Temmuz fotoğrafları Salihli'de sergilendi
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İHA'nın unutulmayan 15 Temmuz fotoğrafları Salihli'de sergilendi

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde Türk milletinin destansı direnişini kayıt altına alınan İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi" Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda açıldı.

İHA'nın unutulmayan 15 Temmuz fotoğrafları Salihli'de sergilendi
15.07.2020 23:55 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:58

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde Türk milletinin destansı direnişini kayıt altına alınan İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi" Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda açıldı.

İHA Fotoğraf Sergisine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Metin Durmaz, kurum müdürleri ile vatandaşlar gezdi. Salihlili vatandaşlar sergiyi büyük ilgi gösterirken, İHA'nın fotoğraf sergisi ise sergiyi gezen vatandaşlara hain darbe gecesindeki o anları tekrar yaşattı.

Kaymakam Sağlam anı defterini imzaladı

Öte yandan, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü kapsamında Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'ndaki anı defterini imzaladı. Kaymakam Sağlam anı defterine "Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Salihli'mizde de 15 Temmuz günü bu hain girişime karşı yediden yetmişe, çocuğundan gencine, yaşlısına, kadınından erkeğine, idarecisinden vatandaşına, toplumun her ferdi ve her kesimi dimdik ayakta durmuş, adeta kıyama kalkmıştır. Binlerce insanın her gün katıldığı demokrasi nöbetlerine şu meydan şahitlik etmektedir. Elhamdülillah Salihli'mizin vatansever, bayrak sever insanları, bu imtihanı en öne saflarda büyük bir aşkla, heyecanla başarmıştır. Dosta düşmana verilecek en güzel mesaj, bugün olduğu gibi 15 Temmuz'da da verilmiştir. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin" yazdı.

Kaymakam Sağlam, 15 Temmuz'u fotoğraflarla unutturmayan İhlas Haber Ajansına teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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