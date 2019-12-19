İHA'nın haberi ses getirdi, lise öğrencisinin hayali gerçekleştirildi

19.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:35

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Zeynep Çelik, pilot olma hayaliyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına mektup gönderdi. Kısa sürede mektubuna karşılık alan Çelik'i makamında kabul eden Vali Ali Hamza Pehlivan, genç öğrenciyi uçakla Konya'ya göndererek 3. Ana Jet Üssü'nü gezme fırsatı bulmasını sağladı.



Beytüşşebap ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitim gören 11'inci sınıf öğrencisi Zeynep Çelik, küçük yaşlardan beri pilot olma hayali kuruyordu. Helikoptere binme hevesiyle günlerini geçiren Çelik, sonunda Hava Kuvvetleri Komutanlığına mektup yazdı. Yazdığı mektubu Kaymakam İsmail Pendik aracılığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderen Çelik, kısa sürede mektubuna yanıt aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından mektuba cevapla birlikte hediye de gönderildi. Gönderilen mektup ve hediyeler, Kaymakam Pendik tarafından Çelik'e verildi.



Vali Pehlivan devreye girdi



Şırnak Valisi Pehlivan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından mektubuna cevap verilen ve beraberinde hediye gönderilen Çelik'i makamında kabul etti. Genç öğrencinin hayalinin bir bölümünü gerçekleştirmek isteyen Vali Pehlivan, Zeynep Çelik'i Konya'da bulunan 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na göndermeye karar verdi. Uçakla Konya'ya gönderilen Çelik, bir hafta kalacağı 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nı gezme fırsatı bulacak.



"Zeynep'in hayali gerçekleşecek"



Öğrencinin durumu ile ilgili konuşan Vali Pehlivan, Zeynep'in hayalini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Vali Pehlivan, "Hava Kuvvetleri Komutanımız ile detaylı konuştuk, onun da çok hoşuna gitti bu durum. Konya'da Türk yıldızlarımız var ki ülkemizin gururu. Konu ile ilgili Zeynep'e müjde vermek istedik. Zeynep'i Konya'ya gönderdik. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ilgili ekipleri karşılayacak kendisini. Zeynep'in hayali gerçekleşmiş olacak. Pilotlarla tanışacak olması, uçağa binecek olması ve oradaki ekipler ile bir araya gelecek olmasından dolayı hayallerinin bir bölümü gerçekleşmiş olacak. Zeynep derslerinde başarılı, okulunda başarılı, öğretmenleri tarafından seviliyor ve hedefi var. Bu şekilde yola devam ettiği sürece ben hedefine inşallah ulaşacağını tahmin ediyorum" dedi.



"Çalışınca hedeflere ulaşmak nasip olur"



Terör örgütünün 35 yıldır sosyal, ekonomik, eğitim ve diğer hizmetleri alma konusunda yapmış olduğu menfur saldırılar ve eylemler nedeni ile gençlerin yıldırıldığını aktaran Vali Pehlivan, "Allah'a şükür başaramadı başaramayacak devletimiz bütün kurum ve kuruluşları ile bölgemizde ilimiz de var, var olmaya da Allah'ın izni ile devam ediyor. Şırnak ilimizde de bir huzur ortamı bir huzur iklimi yakalamış durumdayız. Burada tabi ilk başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız, Milli Savunma ve diğer Bakanlıklarımızın da yine destekleri ile yerelde de biz de üzerimize düşeni yapmak gayret içerisinde olmak sureti ile bu huzur ikliminin daim olmasına için gayret sarf ediyoruz. Çalışınca çabalayınca hedef ortaya koyunca Allah'ın izni ile bu hedeflere bir bir ulaşmak nasip olacaktır" diye konuştu.



Hayalini gerçekleştirdi



Beytüşşebap'tan özel araçla Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın yanına götürülen Zeynep Çelik ise, "Tek hayalim pilot olmak ve Allah'ın izniyle pilot olacağım. Yazdığım bir mektup sayesinde Şırnak Valimiz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımız benimle yakından ilgilendi, çok teşekkür ederim. Konya'ya gidiyorum ağabeyimle beraber, çok mutluyum. Hayalimi gerçekleştirenlerden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Zeynep Çelik, ağabeyi ile birlikte uçakla Konya'ya uğurlandı. Çelik, yaklaşık bir hafta kalacağı Konya'da 3. Ana Jet Üssü'nü gezme fırsatı bulacak. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA