İHA Muhabiri Elmas, annesini kaybetti
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İHA Muhabiri Elmas, annesini kaybetti

İhlas Haber Ajansı (İHA) Edremit muhabiri Emrah Elmas annesini kaybetti.

14.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:54
İHA Muhabiri Elmas, annesini kaybetti

İhlas Ajansı (İHA) muhabiri Emrah Elmas annesini kaybetti.


Sabah saatlerinde evinde rahatsızlanan Sema Elmas(70) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Anne Elmas'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.


Cuma namazı öncesi 'den cenazesi getirilen Sema Elmas'ın Edremit'teki evinin önünde dua edilerek baba Çetin Elmas'ın da bulunduğu törende komşu ve yakınlarından helallik alındı.


İHA Edremit muhabiri ve Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Denetim Kurulu üyesi olan Emrah Elmas'ın annesi ve İHA Küçükkuyu muhabiri Bekir Erdinç'inde ablası olan Sema Elmas'ın cenazesi yapılan dua sonrası buradan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine götürüldü. Sema Elmas'ın ikindi namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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