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İHA foto muhabiri İsmail Coşkun'a ödül

İHA foto muhabiri İsmail Coşkun'a ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Göç İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu Türkiye Ofisi'nin düzenlediği "Bir Fotoğraf Bin Hikaye" Göç Fotoğrafları Yarışması'nda İHA foto muhabiri İsmail Coşkun üçüncülük ödülü kazandı.

Göç İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu Türkiye Ofisi'nin düzenlediği "Bir Fotoğraf Bin Hikaye" Göç Fotoğrafları Yarışması'nda İHA foto muhabiri İsmail Coşkun üçüncülük ödülü kazandı.

Göç İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği ve IOM Türkiye iş birliğinde düzenlenen Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından organize edilen "Bir Fotoğraf Bin Hikaye" Göç Fotoğrafları Yarışması sonuçlandı. İHA foto muhabiri İsmail Coşkun Edirne'de çektiği göçmen fotoğrafıyla üçüncülük ödülü kazandı. Fotoğraf, göçmen bir ailenin Edirne'nin şehir merkezinden akan Meriç Nehri'ni zor şartlarda yürüyerek geçtiğini anlatıyor.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından organize edilen yarışmanın seçici kurulunda ise; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazeteci Mehmet Akarca, Foto Muhabiri (Jüri Başkanı) Coşkun Aral, TFMD Başkanı Foto Muhabiri Rıza Özel, fotoğrafçı Mehmet Aslan ve fotoğrafçı Amer Almohibany yer aldı. Yarışmada 1. Deniz Kalaycı olurken 2. İse Murat Bakmaz oldu. - İSTANBUL

İHA foto muhabiri İsmail Coşkun'a ödül

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