Iguana Tokyo Filmi

16.10.2019 11:58

Tokyo'da yaşayan bir çekirdek ailenin sanal gerçeklik oyunu olan M²’ye bağlanıp oynaması sonucu gerçeklikle olan bağlarının kopmasının, ailenin evcil hayvanı iguananın bakış açısından anlatıldığı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Kaan Müjdeci'nin üstlenirken başrollerde ise Saadet Aksoy, Ertan Saban, Deniz Ülkü ve Akira Mori yer alıyorlar.

Yönetmen: Kaan Müjdeci

Senaryo: Kaan Müjdeci

Oyuncular: Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban, Deniz Ülkü, Akira Mori

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Iguana Tokyo

Yapımcı Firma: Kaan Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye, Japonya, Almanya

Orijinal Dili: Türkçe, Japonca

Filmin Süresi: 106 dk.

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com